SERIE C: recuperi, Catania-Bisceglie e altre tre gare in programma

Quattro partite valide per il girone C di Serie C in programma quest’oggi, mercoledì 2 dicembre. Trattasi di recuperi di campionato.

Catania e Casertana ospiteranno rispettivamente Bisceglie e Vibonese (10/a giornata). Il Palermo, invece, affronterà in casa la Viterbese (8/a giornata) mentre l’Avellino renderà visita al Potenza dell’ex Eziolino Capuano (12/a giornata). Gare con fischio d’inizio alle ore 15:00, ad eccezione del match di Lentini rinviato alle 18:00 causa Covid.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***