TORRE DEL GRIFO: proseguono gli allenamenti in vista di Potenza

Terzo giorno di lavoro a Torre del Grifo, per il Catania, in vista della gara con il Potenza: dopo una sessione di prevenzione in palestra e il riscaldamento tecnico, il gruppo ha svolto una serie di esercitazioni tattiche predisposte da Mister Giuseppe Raffaele. In chiusura, partitella. Si continuano a valutare le condizioni fisiche di Emmausso e Pellegrini. Almeno uno dei due potrebbe essere disponibile per la trasferta in terra lucana.

