SERIE C: tra un mese l’elezione del nuovo Presidente di Lega

Il 12 gennaio le società di Lega Pro saranno chiamate ad eleggere il nuovo Presidente. L’Assemblea si svolgerà a Roma, presso il Gran Salone dei Cesari dell’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino, in prima convocazione con inizio alle ore 8:00 ed in seconda convocazione con inizio alle 11:00. Il numero uno uscente Francesco Ghirelli resta tra i papabili, con la concorrenza di Luigi Barbiero (coordinatore della Serie D) ed il giornalista Marcel Vulpis, esperto in tematiche sportive ed economiche. Spetterà ai 59 club di terza serie decidere a quale candidato accordare il loro 17%, ovvero la percentuale che la Lega Pro porta in dote alle elezioni federali.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***