SERIE A – Foggia (D.S. Benevento): “Gomez era già forte ai tempi del Catania…”

I tifosi del Catania ricordano con nostalgia i tempi della Serie A, con Alejandro Gomez grande protagonista della scena. Adesso il ‘Papu’ potrebbe lasciare l’Atalanta, essendo in rotta con l’allenatore Gian Piero Gasperini, con il club rossazzurro che vanta una percentuale sulla futura vendita del cartellino. Pasquale Foggia, Direttore Sportivo del Benevento, si esprime in questi termini sul caso Gomez, ai microfoni di tuttomercatoweb.com:

“Parlare dall’esterno non sarebbe intelligente. Bisogna conoscere le dinamiche. Nessuno può giudicare queste situazioni se non le vivi dall’interno. Il Papu è straordinario, è come il vino più invecchia e più diventa buono, me lo ricordo quando era nel Catania e ci giocavo contro ed era già forte”.

