SILVESTRI: il difensore viaggia verso le 90 presenze in rossazzurro

Tommaso Silvestri sempre più uomo-simbolo della squadra. Nell’estate del 2018 raggiunse l’accordo con il Catania per il trasferimento ai piedi dell’Etna. Acquisto importante, quello del difensore classe 1991 che si mise in grande evidenza vestendo la maglia del Trapani. Il Catania lo volle fortemente e Silvestri, lusingato dell’interesse manifestato, accettò con entusiasmo la destinazione. Fu l’inizio di un percorso che lo vede ancora militare tra le file del Catania, anche a seguito del cambio di proprietà nonostante l’organico sia stato profondamente rivoluzionato in sede di mercato.

Il suo è un legame andato via via fortificandosi con la Sicilia, vivendo intensamente gioie e dolori. Non è un caso se, ad oggi, sono 86 i gettoni di presenza rappresentando i colori sociali del Catania tra gare di campionato, Coppa Italia, Play Off e Coppa Italia Serie C. Quasi 90 apparizioni condite dalla realizzazione di 4 gol, con un sogno nel cassetto: portare al più presto l’Elefante in B.

