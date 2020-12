VERSO CATANIA – CAVESE: Maiuri, precedenti solo da calciatore. Quella vittoria firmata Eddy Baggio…

Prima volta da allenatore contro il Catania per Vincenzo Maiuri. Si registrano, infatti, solo precedenti nelle vesti di calciatore per l’attuale tecnico della Cavese, che ha affrontato il Catania indossando le casacche di Fermana e Giulianova.

Bilancio di una vittoria, un pareggio ed una sconfitta. Perfetto equilibrio, dunque. L’ultimo confronto sorrise ai colori rossazzurri. Era la stagione 2001/02, quella che a conclusione dei Play Off vide l’Elefante festeggiare il ritorno in Serie B. In data 24 marzo 2002 si giocava Catania-Giulianova, valida per la 28/a giornata del campionato di C1. Tra il minuto 56 e 65 la doppietta di Eddy Baggio, che con la maglia del Catania mise a segno una ventina di gol, permise agli etnei di avere la meglio sulla formazione giuliese a cui non bastò la rete all’82’ di Califano – ex di turno – su calcio di rigore.

