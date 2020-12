IL SINDACO: “Tacopina ha anche cuore e passione. Si costruirà un grande Catania, migliorie sullo stadio”

Il primo cittadino di Catania Salvo Pogliese ha incontrato l’avvocato italo-americano Joe Tacopina, ricavando impressioni estremamente positive e gettando le basi per un lavoro proficuo alle pendici dell’Etna, con l’auspicio di una chiusura a breve della trattativa. Queste le parole del Sindaco:

“Mi sono confrontato per quasi 2 ore con l’imprenditore americano Joe Tacopina a Torre del Grifo, assieme a Sean Largotta, Gaetano Nicolosi, Dario Motta e Sergio Parisi, sulle prospettive di rilancio del Calcio Catania 1946, anche alla luce dell’ormai prossima acquisizione delle quote societarie della squadra rossazzurra. Ho trovato un interlocutore appassionato, propositivo e con una visione importante del futuro team calcistico e riscontrato un grande amore per Catania, per la nostra gente e la nostra terra siciliana, delle cui origini è orgoglioso.

Assieme a Sergio Parisi ho sostenuto l’importanza che il nuovo asset societario mantenga un cuore catanese, quantomeno per la gratitudine che da Sindaco e da tifoso mi sento di mantenere nei confronti dei vertici della Sigi e del presidente Gaetano Nicolosi in particolare, degli avvocati Augello e Feraù che hanno svolto un lavoro eccezionale. Ma insieme a questo abbiamo convenuto con Tacopina che occorre pensare a costruire un grande Catania, se necessario intervenendo con migliorie sullo Stadio Massimino, investendo finanziamenti comunitari, che da domani lavoreremo per individuare, e stipulando una convenzione con il Calcio Catania per una gestione di alto profilo dell’impianto.

Per questo auspico che la trattativa si definisca quanto prima e ci si possa mettere al lavoro, insieme a Tacopina e ai dirigenti catanesi che saranno anch’essi certamente ricompresi nella nuova società. Sono molto fiducioso. L’imprenditore americano ha mostrato di avere non solo grande spirito imprenditoriale ma anche cuore e passione: sono certo che egli s’innamorerà ogni giorno di più di Catania e dei catanesi. Forza Catania !!”.

