SITUAZIONE DISCIPLINARE: due rossazzurri in diffida al prossimo giallo

In vista di Viterbese-Catania, purtroppo per i rossazzurri non saranno disponibili il difensore Denis Tonucci ed il centrocampista Nana Welbeck, rispettivamente squalificati per due e una giornata dal Giudice Sportivo che non ha fatto altro che applicare il regolamento, viste le ingenue espulsioni di domenica (rosso diretto per il primo, doppio giallo il secondo, ndr).

Dando uno sguardo alla situazione disciplinare della squadra nel complesso, notiamo come due giocatori entreranno in regime di diffida al prossimo cartellino giallo, avendo fin qui ricevuto tre ammonizioni in campionato. Si tratta dei laterali Alessandro Albertini e Luca Calapai.

