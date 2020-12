ESCLUSIVA – Stampa calabrese, Panza: “Catania, prospettive molto interessanti. Curiale e Di Piazza, percorso a sprazzi. Catanzaro squadra tignosa”

Ai nostri microfoni è intervenuto Francesco Panza, coordinatore di redazione di ‘UsCatanzaro.net’. Focus sulla formazione giallorossa e la partita che si disputerà mercoledì pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino” contro il Catania.

Catania-Catanzaro, una classica del calcio meridionale. Come arrivano i giallorossi all’appuntamento?

“Il Catanzaro ha pareggiato l’ultima in casa con la Juve Stabia, arriva in fiduca all’appuntamento perchè la partita di sabato ha dimostrato che i giallorossi hanno dei punti di forza legati al carattere, al fatto di essere una squadra molto tignosa. Tuttavia ha anche delle amnesie incredibili, tipo quella che ha portato al pari stabiese. La gara di Catania è sempre complicata ma il Catanzaro proverà a chiudere bene il 2020. L’avversario non è dei più facili e mi sembra che nell’ultimo periodo abbia evidenziato doti simili al Catanzaro, magari non un grande gioco ma la capacità di lottare fino alla fine. Sarà una bella partita, giocata da due squadre di categoria”.

Quanto potrebbe incidere psicologicamente il risultato di questa partita sulle due squadre?

“Per il Catanzaro credo possa incidere tanto nell’ottica di consolidare la posizione in classifica a ridosso delle prime ma, soprattutto, per dare alla società quello sprint in sede di mercato effettuando delle correzioni che appaiono necessarie. Nel caso del Catania idem, con l’incentivo in più del cambio di proprietà imminente. Penso ci sia la voglia di arrivare a questo passaggio di consegne chiuderendo il 2020 con un risultato positivo”.

Proviamo a “giocare” anticipatamente la partita. Potrebbe venire fuori una gara giocata a viso aperto, oppure te l’aspetti particolarmente equilibrata e bloccata?

“Mi aspetto una gara estremamente equilibrata. Due squadre che non se la giocheranno probabilmente a viso aperto essendo molto tignose. Sarà una partita non bloccata ma molto equilibrata”.

Curiale e Di Piazza, ex di turno. Come prosegue il loro percorso in giallorosso?

“Prosegue a sprazzi. Di Piazza c’è da gennaio dello scorso anno, non si è mai realmente integrato nel gruppo ciccando quasi tutte le occasioni concesse. Non è riuscito ad impattare sul Catanzaro. La situazione di Curiale è diversa. E’ stato superato nelle gerarchie da Evacuo e lì davanti gioca l’insostituibile Di Massimo. Nessuno tra Curiale ed Evacuo, che Mister Calabro fa ruotare, ha inciso in maniera decisiva”.

Qual è il bilancio della stagione giallorossa fin qui?

“Decisamente positivo, andando forse anche al di là delle aspettative. Il Catanzaro è una squadra di tanti nomi, tanta esperienza ma anche con un progetto tecnico totalmente nuovo, un allenatore nuovo e giocatori nuovi”.

Quali impressioni hai ricavato dal Catania e come valuti le prospettive dei rossazzurri?

“Il Catania è sempre il Catania. Una società che in Serie C gioca comunque per vincere. A prescindere dalle difficoltà societarie e quanto accaduto nel corso dell’ultimo anno, è un club importante. C’è poco da dire. Le prospettive, se si concretizzerà il cambio al vertice con Tacopina, sono molto interessanti per il Catania”.

Catania e Catanzaro occupano i piani alti della classifica, mirando al sorpasso sul Teramo. Il terzo posto rientra effettivamente nelle loro possibilità?

“Credo proprio di sì. Anche se il Teramo personalmente mi ha fatto un’ottima impressione, non tanto quando è venuto a Catanzaro ma in generale. La sto seguendo, è una delle poche squadre che gioca a calcio in C. Anche la Juve Stabia mi ha fatto questa impressione, ma credo che il terzo posto sia assolutamente un obiettivo alla portata di Catania e Catanzaro”.

Quale undici potrebbe schierare Calabro a Catania?

“Probabilmente lo stesso di sabato scorso con il ritorno di Martinelli in difesa che ha scontato il turno di squalifica. C’è da capire lì davanti che scelte farà. Dovrebbero giocare Branduani in porta; Fazio, Martinelli e Pinna in difesa; centrocampo a cinque con Casoli e Contessa esterni, Verna, Corapi centrali e Carlini trequartista alle spalle di Di Massimo ed Evacuo”.

