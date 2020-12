TACOPINA: “Catania, sarò il Presidente. Parlerò col sindaco. Torre del Grifo diventerà il gioiello del calcio italiano…”

Lunga intervista di Joe Tacopina ai microfoni di goal.com, parlando ormai da nuovo proprietario del Catania. Ne riportiamo di seguito un estratto:

“Tra le tre proposte, la SIGI ha scelto quella relativa alla cessione del 100%. A me va benissimo e attualmente stiamo trattando per questo. Credo però che alcuni dei soci della SIGI vorranno reinvestire e diventare parte del nuovo progetto, una cosa che mi farebbe sicuramente piacere. Gaetano Nicolosi, invece, potrebbe rimanere all’interno del Calcio Catania pur senza essere socio: siamo diventati molto amici. Sarò io a scegliere le persone che lavoreranno nel Catania, a decidere come implementare al meglio le nostre scelte sia sul piano sportivo che a livello di business. Sarò anche l’azionista di maggioranza della società ed il Presidente. I miei partner saranno Sean Largotta, Kevin Van, John Pavia, Chip Sloane di Acceleration Equity e Joe Cuttone, che era già con me a Venezia ed è anche di origine siciliana… quindi ci sarà una grossa componente siculo-americana in questo progetto. Abbiamo già presentato alla SIGI un contratto pronto per essere firmato e mi piacerebbe che venisse firmato proprio in questo weekend, prima della fine dell’anno per poter così finalizzare il closing a gennaio. Pagliara? Decideremo più avanti. Prima chiuderemo l’affare e poi potremo discutere anche di questo. Torre del Grifo sarà il gioiello del calcio italiano! Sean Largotta sarà il vicepresidente. Abbiamo tante idee per renderlo un posto da vivere. Più sarà forte Torre del Grifo, più sarà forte il Calcio Catania”.

“Sabato arriverò a Catania e verranno anche Sean e Dante (Scibilia, ndr). ripartiremo lunedì e staremo di base a Torre del Grifo dove incontreremo ovviamente tante persone e cercheremo di chiudere gli ultimi dettagli della trattativa come ad esempio il contratto per l’affitto dello stadio o la valutazione di Torre del Grifo. Incontrerò anche il Sindaco di Catania. Quando sarò a Catania dovrò essere vicino al Calcio Catania e quindi starò lì dalla mattina alla sera per stare vicino a chi lavorerà lì ogni giorno. Mia mamma mi ha parlato tanto di Catania e so che la Sicilia è molto vicina al mio modo di essere: passionale, orgogliosa e credo di avere anch’io molto sangue siciliano. Sarò molto felice di stare in mezzo alla gente di Catania, una delle città più passionali del mondo. È giusto che la squadra appartenga ai tifosi, che ci sono sempre stati. Noi renderemo i tifosi del Catania ancora più orgogliosi della loro squadra“.

