CATANIA: Tacopina a Torre del Grifo, squadra a Viterbo. Fine settimana tra campo ed extra-campo

Ci si avvia verso le ultime gare dell’anno solare 2020, ma anche nella direzione dell’atto conclusivo della trattativa per il passaggio di consegne a Joe Tacopina. Come più volte sottolineato in passato, si dovrebbe concretizzare la cessione del 100% delle quote del Calcio Catania con una successiva partecipazione in termini percentuali al progetto di Gaetano Nicolosi e della neonata società “11700”. Il ritorno in Sicilia di Joe Tacopina, fissato per il fine settimana, sarà il prologo alla ratificazione dell’accordo con Sigi che dovrebbe avvenire nella seconda metà di dicembre, prima del closing effettivo che prenderebbe consistenza entro la prima decade di gennaio.

Il lavoro di Sigi, orientato principalmente verso la soddisfazione del requisito fondamentale di ridurre con decisione il monte debiti, ha dato i suoi frutti. Le parti sono davvero molto vicine a mettere nero su bianco ma, chiaramente, vanno sistemati tutti i tasselli che compongono il puzzle di un’operazione finanziariamente complessa. Clima tranquillo e sereno, Tacopina sarà il nuovo proprietario del Calcio Catania sancendo l’inizio di una nuova avventura nel mondo del calcio per l’avvocato italo-americano dopo le positive esperienze vissute con Roma, Bologna e Venezia.

Nel frattempo che Tacopina darà una spinta alla trattativa per l’acquisizione del club ricevendo l’accoglienza di Le Mura e Nicolosi a Torre del Grifo Village – la cui gestione dovrebbe essere affidata a Sean Largotta – il fine settimana vedrà la squadra diretta a Viterbo per disputare il match con la Viterbese, valevole per la 15/a giornata del girone C di Serie C. Catania che farà registrare il rientro dalla squalifica di Mister Giuseppe Raffaele e qualche recupero dall’infermeria, Maldonado su tutti (era squalificato ma ha approfittato della sosta forzata per sottoporsi a terapie al polpaccio dolorante, ndr). Obiettivo, chiudere nel migliore dei modi il 2020 guardando con fiducia al futuro. Un futuro che sarà a stelle e strisce.

