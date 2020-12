TACOPINA: “Debito va ridotto almeno di 15 milioni. Grandi professionisti per un Catania da Serie A”

Così Joe Tacopina, intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com in relazione alla trattativa d’acquisto del Calcio Catania:

“E’ un progetto eccitante. Catania è una città da Serie A, ha una delle fan bases più importanti del calcio. Il potenziale è altissimo, c’è tutto compreso Torre del Grifo che è il miglior centro sportivo del Paese. Mi rende orgoglioso e l’obiettivo è riportare anche il Catania a grandi livelli, in Serie A. Per questo ho preso dei grandissimi professionisti: in C verrà come CEO Giovanni Gardini che è stato a Inter e Lazio, dimostra tutta la fiducia che c’è nel progetto e nella mia visione. Dante Scibilia sarà un financial advisor, è stato il mio dg a Venezia. Poi ci saranno altre persone, come un direttore commerciale che arriverà da una grande squadra. Sarà un team da Serie A e sarà il vestito per la squadra che vogliamo, non per quella che siamo. Closing? Siamo in trattativa. Con quel debito puoi comprare un club di A, è di 60 milioni. Una porzione è di 27 è Torre del Grifo e va bene ma per il resto dei restanti 30 serve ridurre almeno di 15. Anche 15 è tanto come debito ma siamo pronti ad assumercelo”.

