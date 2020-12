SERIE C – De Francesco (Avellino): “Fa rosicare la sconfitta col Catania…”

Nel corso di ‘Contatto Sport’, trasmissione su Prima Tivvù, il centrocampista dell’Avellino Alberto De Francesco torna sulla sconfitta riportata domenica pomeriggio contro il Catania:

“Brucia, fa rosicare. Siamo arrabbiati e abbiamo voglia di riscattarci subito. La partita perfetta non esiste ma c’è sicuramente da migliorare tanto, la situazione che stiamo passando non è delle migliori tra infortuni e Covid. E’ un anno molto particolare che purtroppo incide sul lavoro, ma questo non deve essere un alibi. Dobbiamo rimetterci in carreggiata e ripartire, farci un esame di coscienza e cercare di migliorare. Pensiamo solo al campo ed a lavorare duro”.

