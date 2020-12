CATANIA: un gruppo si allena a Torre del Grifo, gli altri lavorano a casa…

Mentre il Catania osserva una settimana di riposo per le festività natalizie, un gruppo di rossazzurri continua ugualmente ad allenarsi a Torre del Grifo. Tra questi i catanesi Mario Noce, Emanuele Pecorino e Kevin Biondi che, nella foto riportata, lavorano in palestra e sono il simbolo della catanesità di questa squadra. A Torre del Grifo si allena pure il brasiliano Vicente, che sta smaltendo un infortunio e sembra in procinto di lasciare la squadra. Anche gli altri giocatori, pur non essendo fisicamente presenti nella struttura, stanno comunque rispettando alla lettera il programma di lavoro stilato dai preparatori e dallo stesso allenatore.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***