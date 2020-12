TORRE DEL GRIFO: allenamento mattutino, confermata l’assenza di Reginaldo

Comincia a prendere forma l’elenco dei calciatori disponibili per mister Giuseppe Raffaele in vista della trasferta di domenica pomeriggio a Potenza, dopo l’allenamento svolto questa mattina a Torre del Grifo.

Come riporta il sito ufficiale del club rossazzurro, si è svolta una sessione di forza in palestra, alla quale hanno fatto seguito delle partitelle giocate ad alta intensità.

Con il recupero degli infortunati l’allenatore rossazzurro avrà più opzioni riguardo alla formazione da schierare in campo dal primo minuto, dati i rientri quasi sicuri di Claiton, Dall‘Oglio e Gatto. Coloro che invece non faranno parte dell’elenco dei convocati saranno lo squalificato Tonucci e certamente Reginaldo, come già anticipato nello scorse ore.

Rimangono ancora da valutare con esattezza le condizioni di Emmausso, assente durante la trasferta di Viterbo, e di Pellegrini. Nel corso della seduta entrambi hanno svolto programmi individualizzati. Intanto, secondo quando riportato da tuttoc.com, il Monopoli, in vista del mercato di riparazione, starebbe pensando ad Andrea Zanchi per rimpolpare la sua fascia sinistra. Difficilmente, però, il difensore andrà via.

