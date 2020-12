VERSO POTENZA – CATANIA: da Marchegiani a Cianci, i giocatori lucani che potevano essere rossazzurri

Si avvicina la sfida Potenza-Catania, ne approfittiamo per evidenziare alcune curiosità di calciomercato relative a tesserati rossoblu che sarebbero potuti approdare alle falde dell’Etna. Cominciando dal portiere Gabriele Marchegiani, finito nel mirino del Catania a settembre, prima che la società rossazzurra optasse per ottenere il prestito via Bologna di Antonio Santurro.

La scorsa stagione, invece, il difensore centrale classe ’97 Vincenzo Di Somma rappresentava un profilo monitorato dal Catania. Quest’anno, con l’arrivo di Mister Giuseppe Raffaele, il nome del laterale sinistro Ciro Panico circolava spesso. Poteva essere un’idea nel caso in cui Giovanni Pinto decidesse di non prolungare il contratto. Raffaele, però, è rimasto molto impressionato nel pre-campionato dalle qualità di Pinto e quest’ultimo ha espresso apertamente la volontà di rimanere, fino ad arrivare al prolungamento dell’accordo col Catania fino al 2023.

Anni fa, ai tempi in cui militava nelle giovanili della Roma, piaceva al Catania il trequartista Lorenzo Di Livio. L’attuale capocannoniere del girone C di Serie C Pietro Cianci, infine, era stato sondato dal Catania la scorsa estate, ma le condizioni economiche dell’operazione furono sfavorevoli e spinsero i rossazzurri a virare su altri obiettivi.

