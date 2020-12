EX ROSSAZZURRI – Assocalciatori. “Antenucci miglior bomber della Serie C”

“Calciatore più prolifico dello scorso campionato di Lega Pro”. Per questo l’Associazione Italiana Calciatori ha assegnato un prestigioso riconoscimento all’ex attaccante del Catania Mirco Antenucci, dal 2019 in forza al Bari. Il bomber biancorosso ha ricevuto dal dirigente Aic Danilo Coppola una targa rifinita a mano con il «lupo di Roccavivara», oltre a un libro fotografico a lui dedicato. In due stagioni nel Bari, Antenucci ha siglato complessivamente 30 reti (di cui 20 nello scorso torneo di Serie C) tra campionato, Play off e Coppa Italia in 49 gare disputate.

