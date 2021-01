CASERTANA – CATANIA: dirige Perenzoni, i precedenti dell’arbitro con le due squadre

Sono stati designati gli arbitri per la 18/a giornata del girone C di Serie C. La partita Casertana-Catania, in programma domenica 10 gennaio allo stadio “Alberto Pinto” con fischio d’inizio alle 12:30, sarà diretta da Daniele Perenzoni (Rovereto). Assistenti Amir Salama (Ostia Lido) e Francesco Valente (Roma 2). Quarto ufficiale Eduart Pashuku (Albano Laziale).

Il Catania è stato diretto in due circostanze da Perenzoni. Il “fischietto” trentino arbitrò l’incontro pareggiato a reti bianche contro la Virtus Francavilla allo stadio “Giovanni Paolo II” (12 gennaio 2020) e l’1-1 casalingo con la Paganese in questo campionato (27 settembre 2020) caratterizzato dalle reti di Guadagni (su rigore generosamente concesso) e Claiton. Vittorioso, invece, l’unico precedente della Casertana che risale all’8 novembre 2020: Virtus Francavilla 1-3 Casertana (gol di Carillo, Cuppone, Icardi e Sparandeo).

