ACCADDE OGGI: storica vittoria del Catania a Napoli in A, era l’8 gennaio 1961

Morelli regalò il successo al Catania in terra campana

8 gennaio 1961. Secondo successo consecutivo per il Catania nel campionato di Serie A. Vento in poppa per i rossazzurri allenati da Carmelo Di Bella che, dopo avere rifilato tre gol al malcapitato Bari, centrano un risultato storico per il Catania: la vittoria al “San Paolo” contro il Napoli, unica nella massima categoria. Successo prestigioso che gli etnei sanno costruire attraverso una prova tutta cuore e grinta, mantenendo alta la concentrazione fino alla fine. Decisiva la rete messa a segno al 13’ da Remo Morelli, affermatosi come attaccante grazie alla sua velocità e ad un ottimo tiro di sinistro. Morelli fu persino cacciato da un ristorante di Napoli perchè, con quel gol, spianò la strada verso la retrocessione in B dei campani. I tifosi dell’Elefante lo ricordano per il prezioso contributo alla causa dell’Elefante, giocando con buoni risultati oltre 60 partite con la maglia del Catania.

