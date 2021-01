CESSIONE CATANIA: contratto preliminare, slitta la firma

Era stata indicata la data di sabato 9 agosto per la firma del contratto preliminare d’acquisto del Calcio Catania, ma ci vorrà ancora un pò di tempo per definire gli ultimi dettagli. I legali rappresentanti di Sigi e Tacopina proseguono la negoziazione. Va formalizzata l’intesa basata sulla ristrutturazione del debito con relative clausole che diano le certezze richieste dall’avvocato italo-americano per ridurre la massa debitoria. Nello specifico si fa riferimento a garanzie da ricavare a transazione conclusa, qualora saltassero fuori ulteriori debiti. Intanto dovrebbe essere confermato il ritorno di Tacopina alle pendici dell’Etna la prossima settimana. Vedremo se sarà la volta buona per apporre la tanto chiacchierata firma sul contratto che precederà l’ufficializzazione del closing.

===>>> L’AVV. FERRAU’ RASSICURA I TIFOSI: “Tacopina firmerà il 16 gennaio, poi tutti allo stadio”

