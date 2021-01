ESCLUSIVA – Curcio, l’agente: “Foggia contesto giusto. Avrebbe potuto fare bene anche a Catania”

Tra gli attuali doppi ex di Catania-Foggia figura anche il trequartista Alessio Curcio. Ha trascorso pochi mesi sotto il vulcano, rivelatisi sufficienti per lasciare un buon ricordo ai tifosi rossazzurri in un momento estremamente delicato per le sorti del club. A proposito di Curcio, riportiamo un estratto di alcune battute scambiate nei giorni scorsi con il procuratore sportivo Giovanni Tateo, intervenuto ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com:

“Curcio ha realizzato nove gol finora con la maglia del Foggia. Personalmente non avevo dubbi che facesse bene. E’ un giocatore che, inserito nel contesto giusto, può dare il suo contributo. Come dimostrano le prestazioni che sta offrendo in rossonero e come, secondo me, avrebbe potuto fare anche a Catania. Gli etnei hanno assunto decisioni diverse in sede di mercato e ne abbiamo preso atto”.

