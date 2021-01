SERIE C – 15 gennaio: i movimenti di mercato nel girone C. Il Catanzaro ufficializza Scognamillo, De Vito alla Cavese

Oggi, venerdì 15 gennaio, varie operazioni ufficializzate o in dirittura d’arrivo per quanto riguarda il girone C di Serie C.

La Casertana si è assicurata in prestito le prestazioni sportive del terzino sinistro Francesco Rillo (Benevento). Viene conclusa in prestito secco anche l’operazione che porta il forte difensore Stefano Scognamillo (piaceva al Catania in estate) dall’Alessandria al Catanzaro. Il Monopoli comunica di avere tesserato in prestito il portiere Giacomo Satalino raggiungendo un accordo con il Cesena, tramite l’avvallo del Sassuolo. La Viterbese, invece, perfeziona la cessione a titolo temporaneo, alla Vis Artena Calcio, del calciatore Gabriele Macrì mentre la Cavese ha messo sotto contratto fino a giugno 2022 il difensore mancino Andrea De Vito, proveniente dal Fano ed ex – tra le altre – di Siracusa e Messina. Il laterale della Reggina Gabriele Rolando vicino al Bari, passi avanti del Catania per Antonio Giosa (Monopoli). Infine, il Direttore Sportivo della Juve Stabia Filippo Ghinassi lascia Castellammare per motivi personali.

