ESCLUSIVA – MERCATO: Pellegrini, lo scenario attuale

Recentemente accostato a Cavese e Carpi, trovano conferma gli interessamenti di queste due squadre per il difensore Eros Pellegrini. Non molla la presa, inoltre, la Vis Pesaro. Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, in questi giorni si è entrati nel vivo delle trattative. I tre club citati rappresentano delle possibilità concrete per il ragazzo, in uscita da Catania dopo avere totalizzato appena due presenze. Da non escludere l’ipotesi di cedere Pellegrini attravero uno scambio di giocatori. Recentemente è emersa la soluzione Gianmarco De Feo, ma nelle ultime ore ha perso consistenza viste anche le numerose richieste che vanta il calciatore della Vis Pesaro. E’ saltata fuori, inoltre, la possibilità di un inserimento dell’attaccante ex Trapani Andrea Ferretti (Carpi) come contropartita tecnica, tuttavia per il momento sono altri gli obiettivi rossazzurri per rafforzare il reparto offensivo. Situazione Pellegrini in standby, ma può sbloccarsi da un momento all’altro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***