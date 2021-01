MERCATO: Confente, la prossima stagione ripartirà dalla Serie B?

Autore di una buona stagione sin qui con la maglia del Catania, nei giorni scorsi Alessandro Confente ha incassato anche i complimenti di un grande ex portiere, Stefano Sorrentino. In effetti sta facendo una buona gavetta in Sicilia, non è un caso che qualche società cadetta stia seguendo con particolare interesse l’evolversi dei suoi progressi alle pendici dell’Etna. Anche il Chievo Verona, titolare del cartellino, osserva attentamente le prestazioni dell’estremo difensore classe 1998.

Al momento continua a difendere regolarmente i pali del Catania vincendo la concorrenza dello spagnolo Miguel Ángel Martínez. Ricordiamo, comunque, che i rossazzurri lo hanno prelevato in prestito secco, pertanto, qualora volessero tentare di acquistarlo a giugno dovranno intavolare una nuova trattativa con il Chievo. Per adesso Confente è concentrato a chiudere al meglio la stagione con il Catania, ma aumentano le possibilità di vederlo giocare in B il prossimo anno.

