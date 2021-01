Il Catania ha svolto oggi, a Torre del Grifo, due sedute d’allenamento: in mattinata, forza in palestra e partite a pressione; nel pomeriggio, esercitazioni tattiche per reparti. Sessione di lavoro differenziato per l’attaccante Emanuele Pecorino. Programma di recupero individualizzato, invece, per il laterale sinistro Giovanni Pinto, che rientrerà in gruppo nel corso della prossima settimana.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***