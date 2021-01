CARBONI: “Catania, basi per un grande progetto. Delusione Palermo”

Ai microfoni di magazinepragma.com Guido Carboni, ex allenatore – tra le altre – di Bari, Avellino, Benevento e Juve Stabia si sofferma sulle ambizioni del Catania manifestando anche delusione per il cammino del Palermo:

”Joe Tacopina ha salvato una piazza storica ed il suo arrivo in città ha portato grande entusiasmo. Il Catania vediamo cosa farà in questo mercato ma a prescindere penso che dovranno fare un grande campionato per avere un piazzamento di favore durante i play off e poi giocarsi tutto lì. Penso che a prescindere da questo campionato le basi ci sono e ci saranno presto per un grande progetto. Il Catania a breve tornerà nel calcio importante dove merita la piazza di questo blasonato club. Delusione del campionato? Il Palermo sicuramente. Una squadra come il Palermo, con la storia che ha, non può fare un campionato anonimo”.

