EX ROSSAZZURRI: nuova esperienza professionale per Spolli

Tre mesi fa assunse la decisione di ritarsi dal calcio giocato, dopo avere valutato attentamente la possibilità di un ritorno al Catania. Una scelta non facile, quella dell’ex difensore rossazzurro Nicolas Spolli, che era stato espressamente richiesto dal Direttore Pellegrino e da mister Raffaele. L’argentino ha un legame molto forte con la piazza, ma le condizioni fisiche incerte gli hanno suggerito di non accettare la proposta degli etnei e di appendere le scarpette al chiodo.

Da qualche tempo, comunque, Spolli ha deciso di restare nell’ambito del calcio ma occupandosi di altro: lavorare come talent scout per conto della Quan Sport Management, società di procuratori sportivi con sede a Milano che opera a livello internazionale. Lavoro e passione s’intrecciano per Spolli, sempre stato attratto dall’idea di fare scouting. Seguirà, in particolare, giovani talenti del calcio sudamericano.

