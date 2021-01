SPOLLI: “Non ho dubbi che Tacopina farà bene. Gomez lo vedrei in una squadra come Milan o Sassuolo”

Quale futuro per l’amico Alejandro Gomez – in uscita dall’Atalanta – e cosa succederà a Catania con l’avvento di Joe Tacopina? Questo il pensiero dell’ex difensore rossazzurro Nicolas Spolli ai microfoni di tuttomercatoweb.com:

“Gomez spero vada in una grande squadra. Ha tutto. In una squadra come il Milan, uno come il Papu, farebbe comodo. Può fare diversi ruoli, non è neanche importante il modulo della squadra. Lo vedo bene al Milan, oppure al Sassuolo dove uno come lui farebbe grandi cose cambiando il ritmo. L’arrivo di Tacopina a Catania? Ha dato un entusiasmo incredibile alla piazza. Catania è una città che vive di calcio, purtroppo negli ultimi cinque sei anni è stata gestita male. Oggi a Catania arriva una persona che vuole fare bene e non ho alcun dubbio che sarà così”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***