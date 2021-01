VERSO PAGANESE – CATANIA: bocche cucite in casa azzurrostellata

Giocatori e dirigenti della Paganese non rilasceranno dichiarazioni questa settimana. La formazione azzurrostellata attraversa un periodo delicato in temini di risultati e si cerca di preparare al meglio l’incontro di domenica pomeriggio col Catania. Consentendo alla squadra del neo allenatore Raffaele Di Napoli di lavorare con più tranquillità e tenere alto il livello di concentrazione in vista di una gara importante per il morale e la classifica.

