GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Play Off aperti al pubblico sugli spalti, lo spero. Formula campionati da riformare”

Ritorno del pubblico sugli spalti, sostenibilità economica e riforme. Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli analizza i temi in questione ai microfoni di tuttoc.com:

“Io parto da un dato. L’anno scorso, nel girone di andata, avevamo un quadro di un aumento di 700mila tifosi. È un peccato, ma sarà difficile, quando si riapriranno gli stadi, che immediatamente riusciremo a riportarvi la stessa gente. Dobbiamo programmarlo: andare allo stadio è un rito, una tradizione, qualcosa che si costruisce domenica dopo domenica. Se si aggiunge a questa perdita la paura che ci lascia il Covid, non possiamo pensare che riapriremo gli stadi e la gente vi rientrerà subito: sarà difficile tornare ai livelli a cui eravamo arrivati”.

“Quanto alla riapertura, purtroppo partecipa quello che chiamo il maledetto. Vediamo come progrediscono i vaccini: se lo faranno in maniera rapida e nello stesso tempo ci fosse un arretramento della pandemia, mi auguro che si possa aprire magari a fine gennaio. Ma certamente spero che i playoff siano aperti: per esempio, quella è una vicenda che ci racconta il nostro obiettivo, sostenibilità economica e riforme. Ma questo discorso non si può fermare alla riforma dei campionati: i playoff ci dicono che c’è bisogno di riformare la stessa formula dei campionati, dando maggiore spazio alla competitività. Ci dobbiamo chiedere perché durante i playoff la stessa partita che si svolge in campionato riempie lo stadio: forse la formula è un po’ vecchia. Al futuro dobbiamo lavorare nell’ottica di un sistema unico. Con attributi chiari: intelligenza, curiosità, voglia di cambiare. Voglio fare gli auguri per un 2021 migliore e gli auguri vanno ai presidenti, ai giornalisti, alle società, agli arbitri, a tutti. Ne abbiamo bisogno”.

