INIZIO ANNO: il Catania non vince al ritorno in campo dal 2014

Il Catania si appresta a scendere in pista per inaugurare il suo 2021, lo farà a Caserta domenica 10 gennaio. Negli ultimi dieci anni, il ritorno in campo ha rappresentato spesso un momento indigesto ai colori rossazzurri.

Tra il 2011 e il 2020 il Catania ha vinto soltanto in una circostanza il match inaugurale del nuovo anno, in Serie A contro il Bologna. È successo nel 2014 con il risultato di 2-0 (reti di Gonzalo Bergessio e Francesco Lodi su rigore) tra le mura amiche.

Le sconfitte hanno il loro peso consistente nel periodo preso in rassegna, a partire dalle goleade rimediate da Roma (4-2) e Virtus Lanciano in Serie B (3-0). Quest’ultima gara fu caratterizzata da una prestazione sconcertante al pari del 2-1 di Siracusa, quando le reti di Lele Catania e Nicolas Rizzo confezionarono il successo degli aretusei e Francesco Lodi nel finale accorciò le distanze su calcio di punizione.

Chiudono il quadro cinque pareggi, molti dei quali in anni recenti. Risultato “ad occhiali” contro Torino, Fidelis Andria e Virtus Francavilla, 1-1 in trasferta a Fondi (reti di Elio Calderini e Andrea Mazzarani su rigore) e Lecce (realizzazioni di Francesco Lodi su rigore e Matteo Di Piazza in favore dei salentini).

BILANCIO INIZIO ANNO (2011-2020)

Vittorie: 1

Pareggi: 5

Sconfitte: 4

Gol fatti: 7

Gol subiti: 13

Differenza reti: -6

6 gennaio 2011 Roma 4-2 Catania (5′, 47′ Borriello, 29′ Silvestre, 38′ Lopez, 86′, 94′ Vucinic)

8 gennaio 2012 Bologna 2-0 Catania (50′ Cherubin, 91′ Di Vaio)

5 gennaio 2013 Catania 0-0 Torino

6 gennaio 2014 Catania 2-0 Bologna (24′ Bergessio, 66′ rig. Lodi)

17 gennaio 2015 Virtus Lanciano 3-0 Catania (43′ Monachello, 53′ Gatto, 69′ Grossi)

9 gennaio 2016 Fidelis Andria 0-0 Catania

23 gennaio 2017 Fondi 1-1 Catania (46′ Calderini, 77′ rig. Mazzarani)

21 gennaio 2018 Lecce 1-1 Catania (19′ rig. Lodi, 66′ Di Piazza)

20 gennaio 2019 Siracusa 2-1 Catania (1′ Catania, 44′ Rizzo, 86′ Lodi)

12 gennaio 2020 Virtus Francavilla 0-0 Catania

