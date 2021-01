La Lega Pro ha reso noto in queste ore l’elenco delle partite delle prossime giornate di Serie C che saranno trasmesse su Rai Sport. Tra queste figura il confronto di campionato tra Juve Stabia e Catania, in programma allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia mercoledì 3 febbraio con fischio d’inizio alle ore 20:30 e valida per la terza giornata di ritorno del girone C.

