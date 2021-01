DA ‘LA SICILIA’ – Russotto: “Catania, darò tutto. Si avvera un sogno”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Tutta la gioia di Andrea Russotto dopo l’accordo raggiunto con la Cavese per il trasferimento a Catania, ai microfoni de La Sicilia:

“Sono felice, a parole è difficile descrivere il mio stato d’animo. E’ un sogno. Ringrazio il Direttore Pellegrino, il tecnico Raffaele e la Cavese per avermi liberato. Ho fatto del male a loro e mi spiace, ma al Catania non potevo dire no. Temevo di non prendere più questo treno. Devo dare tutto me stesso per la squadra, torno in punta di piedi e voglio rimediare alla delusione per i Play Off persi contro il Siena. Ho una seconda occasione per dimostrare, sono un privilegiato. Pecorino? Vederlo titolare mi ha fatto piacere, me lo ricordo nelle giovanili”.

