MAZZARANI: “Livorno, non potevo più aspettare. Torno a Catania e valuto le tante offerte ricevute”

Andrea Mazzarani conferma, ai microfoni di livornotoday.it, che è sfumata la possibilità di perfezionare il tesseramento con il Livorno:

“Ho salutato i ragazzi, l’allenatore e lo staff: non potevo più aspettare. Ovviamente sono deluso, sono davvero dispiaciuto perché ci avevo sempre sperato. Mi dispiace più che altro per la squadra e per la piazza: è un peccato che una società così gloriosa debba vivere un momento così complicato. Mi dicevano che la fideiussione sarebbe arrivata lunedì, poi martedì e così via, fino a che siamo arrivati ad un punto in cui non si poteva più perdere tempo. Io mi sono sentito fin da subito parte integrante del gruppo. Dal Canto e lo staff mi hanno sempre tenuto al centro del progetto, facendomi allenare con la squadra per tutta la settimana ed a volte, quando sembrava che la situazione relativa al mio tesseramento potesse sbloccarsi, mi hanno addirittura provato tra i titolari. In questi giorni ho ricevuto tante offerte, ma le ho tenute tutte in stand-by perché la mia priorità era Livorno. Ora tornerò a Catania, poi vedremo e valuteremo“.

