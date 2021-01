MERCATO: aumentano i club focalizzati su Pecorino

Sempre più estimatori per Emanuele Pecorino. Le prestazioni del talentuoso attaccante rossazzurro classe 2000 non sono passate inosservate. Nei giorni scorsi si era detto di Bologna, Fiorentina e Atalanta in Serie A, che vanno ad aggiungersi a Juventus, Roma, Lazio e, nelle ultime ore, Sassuolo. Riflettori puntati anche da varie società cadette come Frosinone e Salernitana. Un numero sempre maggiore di club italiani ha focalizzato l’attenzione su uno degli under più interessanti che offre il panorama della Serie C. Dopo la proficua esperienza nelle giovanili di Milan e Catania, Pecorino conferma le sue qualità nella Prima Squadra rossazzurra con cinque reti siglate in questo campionato. Può e deve ancora crescere, ma intanto è già al centro del mercato. A conferma di quanto di eccellente fatto finora e del notevole potenziale di cui il ragazzo dispone.

