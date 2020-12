MERCATO: Pecorino stuzzica parecchio in Serie A

Il collega Nicolò Schira, attraverso ‘Il Punto’ redatto per il noto portale specializzato sulla Lega Pro, tuttoc.com, parla del futuro dell’attaccante catanese Emanuele Pecorino sottolineando l’interesse di varie società della massima categoria (nei giorni scorsi è stato accostato anche alla Juventus):

“Nel girone C splende la stellina di Emanuele Pecorino, non riscattato dal Milan dopo la positiva annata tra Viareggio e Primavera. Chissà se dalle parti di Milanello qualcuno non se ne sia già pentito: 5 gol in 7 presenze da titolare e un impatto micidiale con la categoria per il classe 2001, che stuzzica parecchio in A. Prenderlo subito a gennaio per poi lasciarlo crescere fino a giugno in rossazzurro: Bologna, Atalanta e Fiorentina hanno acceso i radar, con le due romane che studiano anch’esse la situazione”.

