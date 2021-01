SERIE C: chi vincerà il campionato? Ecco cosa dicono i bookmakers…

Chi concluderà in vetta il campionato di Serie C, girone C? Secondo le principali agenzie di scommesse sportive, sarà fino alla fine una lotta a due squadre: Ternana e Bari. E’ quanto si evince dal valore delle quote di entrambe: 1,40 i rossoverdi, 2,75 i biancorossi. La Ternana di Lucarelli conserva i favori del pronostico dopo avere dominato in lungo e in largo fino a questo momento, con il Bari subito dietro. Molto più elevata la quotazione degli altri cinque club alle loro spalle: Avellino, Teramo, Catania, Catanzaro e Foggia, tutti a quota 25,00. Ancora più distanti Palermo, Turris e Juve Stabia (100,00). Poi, Virtus Francavilla e Vibonese (500,00).

