MERCATO: Catania, lotta a tre per Rolando

Alessandria, Bari e Catania in fila per Gabriele Rolando. L’esterno genovese classe 1995 di proprietà della Reggina, secondo quanto raccolto dai colleghi di tuttoc.com piace alle tre squadre appena citate. Al momento sarebbero in vantaggio i piemontesi che, per bruciare la concorrenza, hanno messo sul tavolo una proposta economica con scadenza contrattuale a giugno 2023. In questa stagione Rolando ha collezionato 11 presenze nel campionato di Serie B, una in Coppa Italia.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***