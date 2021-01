MERCATO: Murilo in direzione Viterbo, fu vicino al Catania lo scorso anno

Murilo Otávio Mendes, conosciuto semplicemente come Murilo, lascia Livorno per trasferirsi alla Viterbese. L’attaccante brasiliano classe 1995 continuerà, pertanto, a militare in Serie C ma cambiando girone. Un nome non nuovo ai tifosi del Catania che lo scorso gennaio lo videro non lontano dal trasferimento alle pendici dell’Etna. Lo richiese con una certa insistenza l’allora tecnico rossazzurro Cristiano Lucarelli, che ebbe modo di allenarlo già a Livorno, ma l’operazione non andò in porto malgrado fosse un obiettivo di mercato molto concreto. Quest’anno incontrerà il Catania da avversario, provando a risollevare le sorti della Viterbese.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***