MERCATO: Pecorino-Juve, fumata bianca vicina

Sempre più vicino alla definizione, l’accordo per il passaggio dell’attaccante classe 2001 Emanuele Pecorino dal Catania alla Juventus. La società bianconera vuole chiudere l’operazione in questa sessione di mercato, dopo essersi vista respingere la prima offerta ha più che raddoppiato la seconda, portandola ad un importo superiore al milione di euro più bonus. Non si esclude l’inserimento di una percentuale sulla futura rivendita del cartellino a beneficio del Catania. Lungo contratto, inoltre, per il ragazzo che ha segnato fin qui cinque reti in rossazzurro e si appresta a ripartire dalla Juve Under 23.

