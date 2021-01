MERCATO – PEDULLA’: “Volpe, trattativa bene impostata con il Catania”

Nei giorni scorsi la redazione di TuttoCalcioCatania.com vi aveva anticipato la possibilità di un rinnovato interesse del Catania per l’attaccante classe 1997 Michele Volpe. Giungono conferme su questa pista. Il giornalista Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, attraverso il proprio sito web sottolinea che “stanno andando bene avanti i discorsi con il Frosinone, un profilo che l’allenatore Raffaele gradisce. La trattativa è bene impostata”. Tra le punte valutate dal Catania per la sostituzione di Pecorino, dunque, figura anche Volpe. Il giocatore è in ripresa da un infortunio e scalpita per vivere i prossimi mesi da protagonista.

