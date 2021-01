MERCATO: Zuculini, valutazioni in corso con Pellegrino

Joe Tacopina ha fatto il nome di Franco Zuculini come possibile rinforzo per il reparto di centrocampo. L’ex calciatore di Venezia e Bologna, attualmente in forza al Defensor Sporting (Uruguay), è un profilo che piace molto all’avvocato italo-americano. Tuttavia serve il benestare del Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino, a cui spetta valutare – d’accordo con mister Giuseppe Raffaele – se le caratteristiche del giocatore ben s’inseriscono nel contesto tattico rossazzurro. L’ingaggio del giocatore classe 1990, comunque, rappresenta una possibilità concreta per il Catania.

