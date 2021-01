GAVAZZI (Foggia): “Non una bella prova, abbiamo perso contro una squadra forte”

Il difensore del Foggia Fabio Gavazzi sulla stessa lunghezza d’onda di mister Marco Marchionni, riconoscendo i demeriti della sua squadra ma anche i meriti del Catania:

“Non abbiamo fatto una bella prova, siamo andati un pò in difficoltà. Se vogliamo giocarcela con queste squadre dobbiamo avere un atteggiamento più aggressivo e propenso a giocare alla pari. Il Foggia non è riuscito ad esprimere le sue caratteristiche, dovremo lavorare su questo ma sono sicuro che ce la faremo. La prestazione è stata chiaramente al di sotto di quello che potevamo e volevamo fare ma non dimentichiamoci che avevamo di fronte una squadra forte. Sui gol subiti sono situazioni in cui c’è da lavorare. Emergono i nostri errori ma anche la loro qualità. Possiamo e dobbiamo migliorare. Non attraversiamo un momento positivo, visto che veniamo da un punto in due partite, ma dobbiamo essere onesti ed equilibrati nel dire che i 28 punti fatti finora sono tanta roba, cosapevoli che dobbiamo tornare ad essere quelli del periodo prenatalizio”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***