PAROLA AI TIFOSI – La Domenica allo Stadio: “Firma contratto preliminare il 16 gennaio non è un caso. Cavaliere, proteggici sempre”

La Domenica allo Stadio, pagina Facebook vicina agli ultras della Curva Nord Catania, commenta la notizia dell’avvenuta firma del contratto preliminare d’acquisto del Calcio Catania:

“Qualcuno potrà pensare solo ad una semplice coincidenza. Noi, che continuiamo a credere che il calcio sia uno dei capitoli più belli di quel grande romanzo chiamato vita, sappiamo che le cose non accadono mai per caso. C’è un filo che lega gli accadimenti più significativi, dando loro un senso che va oltre il loro semplice verificarsi. La firma dell’accordo preliminare tra Sigi e Tacopina non poteva pertanto giungere che nel giorno del compleanno del Cavaliere. Perché le loro storie non potranno mai scindersi, fatte della stessa sostanza come sono. Ed oggi, che la promessa di un futuro più luminoso per il più grande amore della nostra vita sembra poter realizzarsi, il primo a gioirne non può che essere lui, il Cavaliere del nostro cuore. Che questo nuovo viaggio possa avere inizio, allora. Con fede, passione, coraggio, dignità. E dall’alto proteggici sempre, Cavaliere. Matricola 11700″.

