PECORINO: tornerà a disposizione per Catania-Monopoli?

Dopo essere stato pubblicamente blindato da Joe Tacopina, il quale ha anche confermato di avere rispedito al mittente un’offerta presentata nei giorni scorsi dalla Juventus, che comunque potrebbe rilanciare entro la chiusura del mercato, Emanuele Pecorino salta anche la trasferta di Pagani. L’attaccante catanese, infatti, non figura nella lista delle convocazioni per il match in programma allo stadio “Torre”. E’ il terzo confronto consecutivo che salta, avendo già dato forfait nella gare disputate con Casertana (fermandosi durante il riscaldamento) e Foggia. Questa settimana, comunque, le sue condizioni sono state segnalate in ripresa. Potrebbe essere disponibile per la successiva sfida casalinga Catania-Monopoli, fissata per domenica 31 gennaio al “Massimino”.

