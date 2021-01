TACOPINA: “Zuculini, decidono Pellegrino e Raffaele. Pecorino, rifiutata un’offerta. Trascorrerò metà anno a Catania”

Lo abbiamo sentito spesso, in questi giorni, parlare di progetti molto ambiziosi per il Calcio Catania. Joe Tacopina ha parlato, in chiave mercato, di Franco Zuculini e del futuro di Emanuele Pecorino, soffermandosi anche sullo staff sportivo ai microfoni di tuttomercatoweb.com:

“Zuculini? Franco ha caratteristiche da leader, è un grande giocatore sotto tutti i punti di vista. Però prima voglio parlare con Pellegrino e Raffaele e lasciare loro decidere cosa sia meglio perché hanno fatto un grande lavoro, ma mi aspetto che ci sia un miglioramento. Pecorino? Si, è vero. Abbiamo rifiutato un’offerta per diverse ragioni. È uno dei nostri calciatori giovani più importanti, è di Catania. E il primo movimento da presidente non voglio che sia la cessione di un calciatore forte alla Juventus. Voglio stabilizzare il progetto, l’anno prossimo pianificheremo di andare in B e poi tenteremo di andare in Serie A”.

“Lo staff sportivo avrà bisogno anche di un’analisi approfondita dei dati. Sicuramente avrò una mia struttura fondata sull’analisi delle valutazioni. Ma attenzione: questo non significa che cambieremo Maurizio Pellegrino, stiamo valutando tutto e nella nostra conversazione di lui ho avuto una buona impressione. Quanto starà a Catania? Come già accaduto a Roma, Bologna e Venezia trascorrerò circa metà anno. Sono un presidente presente, mi piace vivere la realtà”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***