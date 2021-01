PELLEGRINO: “Grazie Sigi, eroi assoluti. Tacopina, rendi orgogliosa Catania”

La firma del contratto preliminare d’acquisto viene accolta con entusiasmo dal Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino sui social:

“Solo la sua storia vale, il calcio Catania matricola 11700, dei nostri nonni, dei nostri padri e così sarà anche per i nostri figli. Grazie di cuore a SIGI , non finirò mai di ringraziarli, eroi assoluti. Oggi come il 23 luglio sono felice per Catania e per i suoi meravigliosi tifosi, quelli veri, quelli che ci hanno sempre creduto, fino ad oggi. Grazie a chi ha lottato senza sosta al mio fianco, sono tanti, oggi sono felice !! Benvenuto Tacopina , rendi orgogliosa Catania, la città lo merita !!”.

