CATANIA – FOGGIA: probabili formazioni, Sales e Russotto subito in campo?

Ipotesi di formazione per il match Catania-Foggia, valevole per la 19ª giornata del Girone C di Serie C 2020-21 e in programma oggi pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino” con inizio alle ore 15:00.

Peppe Raffaele non avrà a disposizione Pinto e Pecorino (Santurro, Vicente e Arena sono gli altri calciatori non convocati), pertanto potrebbe schierare dal primo minuto il seguente undici: Confente (Martinez), Sales (Tonucci), Claiton, Silvestri, Calapai, Welbeck, Maldonado, Biondi (Zanchi o Albertini), Piccolo, Sarao, Russotto.

Marco Marchionni dovrà rinunciare tra gli altri a Del Prete, fermato da un problema di natura muscolare. Nel 3-5-2 di partenza, davanti a Fumagalli agirebbero Gavazzi, Anelli e Germinio, con Kalombo, Garofalo, Salvi, Rocca e Di Jenno a centrocampo e Curcio a far coppia con D’Andrea in avanti. Tra le file dei “satanelli” si contano nove indisponibili (Del Prete, Di Stasio, Spadoni, Vitale, Balde, Mascolo, Dema, Iannone e Ndiaye).

Direzione di gara affidata al signor Matteo Gualtieri della sezione AIA di Asti, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Giacomo Pompei Poentini di Pesaro e Simone Teodori di Fermo e dal IV ufficiale Dario Madonia di Palermo. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 254 in modalità pay-per-view (costo 4,99 euro), online sulla piattaforma Eleven Sports e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***