SERIE C – 7 gennaio: da Baraye a Origlia, i movimenti di mercato nel girone C

Oggi, giovedì 7 gennaio, varie operazioni ufficializzate o in dirittura d’arrivo per quanto riguarda il girone C di Serie C.

La Juve Stabia formalizza la cessione in prestito all’Imolese di Accursio Bentivegna (1996). Il Potenza comunica di aver acquistato dal Südtirol a titolo definitivo il 24enne difensore Nicolò Gigli, con un contratto che lo legherà ai rossoblu sino al 30 Giugno 2021. La Casertana, prossima avversaria del Catania in campionato, risolve consensualmente il contratto con il calciatore Gioele Origlia. L’Avellino, invece, ratifica l’intesa per l’ingaggio dalla Salernitana, a titolo temporaneo (con il consenso del Padova), dell’ex laterale sinistro rossazzurro Joel Baraye. Il Direttore Sportivo della Ternana Luca Leone prolunga l’accordo fino a giugno 2023. Secondo quanto riportano i colleghi di tuttoc.com, in fase avanzata le trattative per la cessione del centrocampista (1994) Giuseppe Lauria dal Bisceglie al Savoia. Il club pugliese, inoltre, è fortemente interessato all’esterno del Potenza Orlando Viteritti.

