ESCLUSIVA – MERCATO: Gatto può partire in prestito

Tra i possibili partenti nell’attuale finestra di mercato figura Alessandro Gatto. L’attaccante, prelevato dal Catania in estate sottoscrivendo un contratto di durata biennale, secondo informazioni raccolte in queste ore da TuttoCalcioCatania.com dovrebbe lasciare la Sicilia con la formula del prestito. Il Catania sta valutando l’ipotesi di non privarsi del giocatore a titolo definitivo, dandogli la possibilità di farsi le ossa altrove per poi rientrare alla base. Bisceglie (sarebbe un ritorno), Virtus Francavilla e Vibonese le società a cui, nei giorni scorsi, è stato accostato.

